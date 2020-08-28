Впервые за 40 лет одобрен препарат с новым механизмом действия для лечения акне

Препарат предлагает неантибиотический подход к лечению угревой сыпи

Швейцарская компания Cassiopea SpA объявила, что получила одобрение от Администрации США по продуктам питания и лекарствам (FDA) на свой первый препарат Winlevi® (крем с класкотероном 1% — clascoterone cream) для лечения угревой сыпи у пациентов 12 лет и старше. Несмотря на то, что акне является самым распространенным заболеванием кожи в США, которое ежегодно поражает до 50 миллионов американцев, последнее утверждение FDA препарата для лечения акне с новым механизмом действия произошло почти 40 лет назад.

«Одобрение WINLEVI является захватывающим прорывом в лечении акне. Этот революционный в своей области препарат предлагает неантибиотический подход к людям с акне, направленный на андрогенные рецепторы непосредственно в коже. Он заполняет давно существующий пробел в лечении акне», — сказал Майкл Голд (Michael Gold), доктор медицины, исследователь и медицинский директор Центра по уходу за кожей Gold Skin Care Center и Центра клинических исследований Теннесси.

Первый в своем классе ингибитор рецепторов андрогенов для местного применения — WINLEVI борется с андрогенным гормональным компонентом угревой сыпи как у мужчин, так и у женщин. Ингибиторы рецепторов андрогенов ограничивают действие этих гормонов на увеличение выработки кожного жира, приводящего к воспалению.

В ключевых клинических испытаниях WINLEVI продемонстрировал успех лечения и уменьшение поражений акне и был хорошо переносим при использовании дважды в день. Наиболее часто наблюдаемой местной кожной реакцией была легкая эритема.

Диана Харборт (Diana Harbort), генеральный директор Cassiopea, сказала, что «это знаковое одобрение знаменует собой введение нового класса лекарств в дерматологии. <…> Теперь мы с нетерпением ждем расширения нашей франшизы и продвижения нашего следующего исследовательского кандидата на лекарства от андрогенной алопеции».

Напомним, что компания Cassiopea была выделена в 2015 году Cosmo Pharmaceuticals в отдельную фирму, котирующуюся на Швейцарской фондовой бирже. Cosmo по-прежнему принадлежит чуть менее половины Cassiopea.

gmpnews