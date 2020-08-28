Минздрав рассмотрит предложение АОКИ о пересмотре рекомендаций по лечению COVID-19

Департамент организации экстренной медпомощи Минздрава России направил разработчикам временных рекомендаций по лечению COVID-19 предложения АОКИ о пересмотре рекомендаций для «объективного рассмотрения».

Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, возможно, будут пересмотрены. Департамент организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава России предложил разработчикам рекомендаций «объективно рассмотреть» мнение экспертов Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) о том, что действующий документ устарел, пишет medvestnik.ru.

Вопрос об острой необходимости актуализировать рекомендации АОКИ подняла еще в начале июля. Эксперты ассоциации в письме на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко заявили, что последняя, седьмая, версия методических рекомендаций, утвержденная 3 июня 2020 года, нуждается в пересмотре. Появляются новые данные об эффективности различных лекарственных средств для лечения COVID-19, и некоторые прежние рекомендации уже плохо согласуются с ними, отмечали авторы письма. 25 августа на имя министра было отправлено повторное обращение с той же просьбой.

АОКИ указывала, что 7-я версия методических рекомендаций предлагает использовать гидроксихлорохин и близкий к нему мефлохин в том числе для профилактики COVID-19. Комбинация лопинавира и ритонавира, применяемая в отечественных стационарах, и вовсе является средством с доказанной неэффективностью.

Эксперты ассоциации высказали опасение, что медицинские организации, а также отдельные врачи могут подвергать опасности жизнь и здоровье своих пациентов, опираясь на устаревшие документы. В действующей версии методических рекомендаций уделяется недостаточно внимания другим препаратам, в частности, дексаметазону, дешевому и общедоступному, признанному эффективным на уровне ВОЗ, отмечают эксперты.

АОКИ просит Минздрав обновить временные методические рекомендации и постоянно отслеживать новую информацию о безопасности и эффективности препаратов, чтобы своевременно включать их в документ и давать пациентам возможность получать медицинскую помощь, отвечающую последним достижениям науки.

Римма Шевченко

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