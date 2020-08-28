Аптеки обвинили дистрибьюторов в завышении цен на препараты без маркировки

Дистрибьюторы завышают цены на немаркированный товар до 30–40%, рассказали «ФВ» аптеки. При этом у сетей, работающих по прямому акцепту, до сих пор имеются проблемы с отпуском маркированной продукции. Так, аптечная сеть «Фармленд» не может отпускать препарат «Арбидол» из новых поставок, так как он поставляется исключительно с маркировкой.

Некоторые фармкомпании завышают цены на немаркированные товары, заявляют аптеки. При этом часть препаратов поставляется исключительно с маркировкой, что не позволяет аптекам, работающим по прямому акцепту, восполнять запасы популярных позиций.

О том, что некоторые дистрибьюторы уже повысили цены на немаркированные товары на 30–40%, рассказала «ФВ» генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева. С каждой неделей «Фармленду» становится все сложнее сохранять в наличии некоторые лекарства, поскольку немаркированного товара на рынке сейчас мало. «Например, мы не можем продавать «Арбидол», потому что он поставляется только маркированный», – сказала Кальметьева.

Почему «Фармленд» не может продавать «Арбидол» Как пояснили в «Фармленд», сейчас «Арбидол» поставляется только маркированный, в связи с чем аптеке не удается отпускать препарат из новых поставок из-за неотлаженной системой маркировки. «Для корректного отпуска товара нам необходимо вовремя получить от поставщика или производителя коды маркированных товаров. К сожалению, мы либо вообще их не получаем (если поставщики работают с нами по обратному акцепту и не отмечают отгрузки как маркированные), либо получаем их с большим опозданием», – рассказали в сети. Как пояснили в «Фармленд», сейчас «Арбидол» поставляется только маркированный, в связи с чем аптеке не удается отпускать препарат из новых поставок из-за неотлаженной системой маркировки. «Для корректного отпуска товара нам необходимо вовремя получить от поставщика или производителя коды маркированных товаров. К сожалению, мы либо вообще их не получаем (если поставщики работают с нами по обратному акцепту и не отмечают отгрузки как маркированные), либо получаем их с большим опозданием», – рассказали в сети. Такое происходит при работе по прямому акцепту, когда коды маркировки фактически пришедшего товара отличаются от тех, что отправляет аптеке поставщик – в результате запускается процедура отзыва и повторной отправки документа, пояснили в «Фармленде».

Информацию о завышении цен на немаркированный товар до 40% «ФВ» подтвердил генеральный директор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой. «Это происходит постоянно», – заявил он. Руцкой также отметил, что система маркировки работает некорректно. «Маркированный товар просто не ставится на приход», – отметил он.

При этом дистрибьюторы отрицают данные о завышении цен. «Абсолютное большинство аптек начали работать с маркированным товаром, и сегодня никакой разницы в цене у нас нет», – рассказал «ФВ» генеральный директор ООО «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко. «ФВ» также направил запрос в ЦВ «Протек».

Руслан Мавлиханов

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