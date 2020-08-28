Евросоюз подписал контракт с AstraZeneca на поставку 300 млн доз вакцины против COVID-19

ЕС заключил первый контракт на поставку вакцины от COVID-19. Партнером стала компания AstraZeneca. Сумма контракта – 396 млн долл. Планируется, что Евросоюз закупит менее 300 млн доз с последующей возможностью приобретения еще 100 млн.

Еврокомиссия объявила о подписании соглашения с компанией AstraZeneca на поставку минимум 300 млн доз ее кандидатной вакцины против коронавирусной инфекции. Контрактом предусмотрена возможность закупить дополнительно еще 100 млн доз. Это первый контракт Евросоюза с разработчиком потенциальной вакцины против COVID-19. Распределение препарата среди стран – членов ЕС будет проводиться пропорционально численности населения, пишет Reuters.

Сумма контракта составляет 396 млн долл. В нее включены расходы на разработку вакцины, страхование возможной ответственности компании в случае развития неожиданных побочных эффектов и прочие издержки. Как заявил представитель Еврокомиссии, на данном этапе пока еще рано говорить о цене за дозировку. Он также отметил, что для оплаты контракта задействованы средства резервного фонда ЕС.

В середине июля четыре страны Евросоюза – Германия, Франция, Италия и Нидерланды уже подписали соглашения с AstraZeneca на 300 млн доз за 843 млн долл. Ранее Правительство США заключило соглашение с компанией на поставку 300 млн доз вакцины за 1,2 млрд долл. Аналогичное соглашение подписано AstraZeneca и с властями Великобритании. По его условиям компания поставит в страну до 30 млн доз за 86,5 млн долл.

Брюссель находится на завершающей стадии переговоров о поставках вакцин с компаниями Johnson & Johnson, Sanofi, Moderna, CureVac, а также Pfizer/BionTech.

Илья Дугин

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