Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования ввоза в Россию препарата «Онкаспар»

Правительство утвердило правила субсидирования ввоза в РФ противолейкозного препарата «Онкаспар». Ранее на эти цели было выделено более 273,5 млн руб.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 1272, которым утверждены правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в России противолейкозного препарата «Онкаспар» для лечения детей с тяжелой патологией. Ранее на эти цели было выделено более 273,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства.

Лекарство производится во Франции и не имеет отечественных аналогов. В апреле 2020 года было принято решение импортировать 1,5 тыс. упаковок препарата. Закупкой, ввозом и доставкой лекарства занимается Московский эндокринный завод. Субсидия федерального бюджета поможет предприятию покрыть затраты, связанные в том числе с доставкой, хранением препарата, уплатой налогов и таможенных сборов.

Фото: government.ru

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