Вакцина «Вектора» от COVID-19 может быть зарегистрирована по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от COVID-19 производства новосибирского центра «Вектор» принципиально отличается от уже зарегистрированного препарата НИЦ им. Гамалеи и является «единственной эффективной вакциной против коронавируса не только в России, но и в мире», заявили в центре.

Вторая российская вакцина от COVID-19 производства новосибирского центра «Вектор» может быть зарегистрирована в октябре по ускоренной процедуре, пишет РБК.

«Третий этап будет идти параллельно – после регистрации», – заявил в эфире телеканала «Россия-24» заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра «Вектор» Александр Рыжиков.

Сейчас идет второй этап испытаний вакцины, ее получили уже около 100 человек. Для вакцинации препаратом «Вектора» необходимо делать две инъекции с интервалом в 21 день.

Рыжиков также рассказал, что вакцина, разработанная центром «Вектор», является «единственной эффективной вакциной против коронавируса не только в России, но и в мире». Он добавил, что она принципиально отличается от вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ им. Гамалеи и уже зарегистрированной.

«Наша вакцина состоит из аминокислот, из которых синтезированы синтетические пептидные антигены, эти антигены вызывают иммунную реакцию против коронавируса и в дальнейшем иммунитет, антитела защищают от заболевания, вызванного новым коронавирусом», – пояснил Рыжиков. Ранее технологию пептидных антигенов «Вектор» применял при создании вакцины против вируса Эболы.

Провакцинировано уже 100 человек, какие-либо нежелательные реакции – болезненность в месте инъекции – возникли у шести. Других побочных эффектов зафиксировано не было. На положенном сроке после вакцинации у всех испытуемых были обнаружены антитела к коронавирусу.

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