Кредитор А5 требует завести уголовное дело по признакам преднамеренного банкротства сети

Представитель кредитора банкротящейся аптечной сети А5 ООО «Амарилис», занимающегося продажами парфюмерии и косметики, подал в ГУЭБиПК ГУ МВД по Москве заявление о наличии признаков преднамеренного банкротства и сокрытия имущества (ст. 196 и 195 УК РФ). Заявитель полагает, что бывшее руководство «36,6», купившей в свое время А5, не расплатилось с поставщиками сети и вывело из А5 активы на 7,5 млрд рублей. Представитель кредитора банкротящейся аптечной сети А5 ООО «Амарилис», занимающегося продажами парфюмерии и косметики, подал в ГУЭБиПК ГУ МВД по Москве заявление о наличии признаков преднамеренного банкротства и сокрытия имущества (ст. 196 и 195 УК РФ). Заявитель полагает, что бывшее руководство «36,6», купившей в свое время А5, не расплатилось с поставщиками сети и вывело из А5 активы на 7,5 млрд рублей.

В 2016 году ПАО «Аптечная сеть 36,6» выкупило через кипрскую A5 Pharmacy Retail Limited АО «Торговая сеть «Аптечка», управляющее А5. Как полагает заявитель Вячеслав Фальковский, представляющий «Амарилис», после этого началось отчуждение ликвидного имущества «Аптечки»: деньги перечислялись на структуру «36,6» ООО «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» и связанные с «Аптечкой» АО «Мособлфармация» и ООО «Аптека А5»; не менее 198 из 402 точек «Аптечки» были переоформлены на другие структуры «36,6» – ООО «Аптека-А.В.Е» и ООО «Аптека-А.В.Е-1»; были отчуждены и товарные знаки.

Сама «36,6» сообщала в своем отчете, что приобрела активов на 7,5 млрд рублей. Сообщалось, что сделка по слиянию прошла через допэмиссию «36,6». При этом Фальковский представляет в деле о банкротстве как «Амарилис», так и банкротящегося дистрибьютора АО «Роста».

В 2017 году началось банкротство АО «Торговая сеть «Аптечка», в июле 2018 года введено конкурсное производство. Сумма требований кредиторов – 1,7 млрд рублей. Фальковский утверждает, что основная часть требований принадлежит аффилированным с А5 компаниям.

«36,6» на момент приобретения А5 контролировали Владимир Кинцурашвили, Иван Саганелидзе, Темур Шакая, Игорь Жибаровский, которые вместе с управленческой командой в конце 2017го – начале 2018 года вышли из сети. Саганелидзе и Кинцурашвили развивают сеть аптек A.v.e, основанную на части бывших аптек «36,6».

А5 принадлежала Роману Буздалину, Антону Буздалину, Сергею Солодову.

Весной 2019 года дистрибьютор «Фармкомплект» подал в УМВД по Костромской области заявление о привлечении должностных лиц костромской сети «Фармлига», среди которых считающийся бенефициаром сети Евгений Трепов и бывший руководитель Алексей Егоров, к уголовной ответственности по ч. 7 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Поставщики заметили, что точки банкротящейся «Фармлиги» перешли новым структурам, и сама сеть продолжает функционировать.

Банкротится и московская сеть «Медицина для вас», передав в конце 2018 года свои аптеки «Мелодии здоровья» и оставив долги на 1,2 мрлд рублей.