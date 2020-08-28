Фонд AltaIR Capital вложится в цифровой дневник питания для людей с диабетом

Фонд AltaIR Capital совместно с Runa Capital и другими инвесторами направят $400 тысяч в компанию Undermyfork, управляющую одноименным приложением для людей с диабетом. Это цифровой дневник питания и учета уровня глюкозы, который автоматически считываются с любого носимого устройства для мониторинга глюкозы (CGM). Фонд AltaIR Capital совместно с Runa Capital и другими инвесторами направят $400 тысяч в компанию Undermyfork, управляющую одноименным приложением для людей с диабетом. Это цифровой дневник питания и учета уровня глюкозы, который автоматически считываются с любого носимого устройства для мониторинга глюкозы (CGM).

Финансирование планируется направить на развитие приложения в США и в Европе.

Приложение Undermyfork разработали Михаил Ушаков и Евгений Молодкин, в 2014 году другую их разработку «Советник» выкупила компания «Яндекс». Undermyfork пока работает в основном с американскими пользователями, а партнером по CGM-мониторингу выступает американский производитель датчиков Dexcom.

Undermyfork анализирует, как меняются показатели сахара после еды, и помечает каждое фото ярлыком безопасности: зеленым, желтым или красным. Цвет показывает, после каких приемов пищи уровень сахара вышел за пределы безопасного диапазона и на какое время.

Венчурный фонд AltaIR Capital и сообщество инвесторов AltaClub основал Игорь Рябенький. Среди инвесторов, которые подключились к проекту на первом этапе – европейская дистрибьюторская компания Marvel, а также Millhouse Capital, подконтрольная Роману Абрамовичу и Евгению Швидлеру. Runa Capital – венчурный фонд Сергея Белоусова, инвестирующий в IT-компании, например, веб-сервер Nginx.

В США численность больных диабетом достигает 20 млн человек, при этом CGM-устройства распространены среди 30–35% пациентов. В России не менее 8 млн больных, но сведений о приверженности к такому мониторингу нет.

В 2019 году Минздраву было поручено обновить стратегию борьбы с диабетом, в частности проанализировать потребность в установке инсулиновых помп детям. Впоследствии на эти цели Правительство РФ выделило 2 млрд рублей.

Фото: Undermyfork

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