Пересмотр предельных цен на ЖНВЛП привел к снижению их стоимости в среднем на 40%

На заседании Правительства России, прошедшем 27 августа, глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал, что в области здравоохранения произошли очень существенные изменения, благоприятные для конкурентной среды. Так были созданы исключительно важные механизмы снижения цен на жизненно необходимые препараты.

По словам Артемьева, ФАС и Минздрав России, на основании многочисленных методик, утвержденных Правительством РФ, пересмотрели более 1 тыс. предельных цен на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), что привело к общему снижению этих цен в среднем на 40%. «Это очень важный результат», — подчеркнул руководитель ФАС.

Также началась масштабная перерегистрация ранее утверждённых цен в соответствии с новыми подходами и принятием соответствующих новых поправок в закон «Об обращении лекарственных средств», акцентировал Артемьев. По его словам, такие действия привели к снижению этих цен в реальном выражении.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ В ЭТОЙ СФЕРЕ? ВПЕРВЫЕ ЯСНО, ТОЧНО И НЕДВУСМЫСЛЕННО В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» БЫЛО СФОРМУЛИРОВАНО ПОНЯТИЕ «ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ», И ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ТЕПЕРЬ НА ОСНОВАНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕФЕРЕНТНОМУ ПРЕПАРАТУ.

Однако, глава ФАС обратил внимание на то, что в Государственной Думе не завершена работа с принятием закона о принудительном лицензировании лекарственных средств, хотя Правительство приняло такое постановление.

ИСХОДЯ ИЗ ВЫСШИХ ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ, МЫ ДОЛЖНЫ ЗАБОТИТЬСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО О ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНИ НАШИХ ГРАЖДАН, И, ЕСЛИ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ ЗАВЫШАЮТ ЦЕНЫ НА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ОБЛАДАЯ ПРИ ЭТОМ ПАТЕНТОМ, РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО, КАК ЭТО ПРИНЯТО ВО ВСЁМ МИРЕ, ДОЛЖНО ИМЕТЬ ПРАВО ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РОССИЙСКИМ ЛАБОРАТОРИЯМ ПРОИЗВОДИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ, СПАСАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ, ЗАПЛАТИВ СПРАВЕДЛИВОЕ РОЯЛТИ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЮ.

gmpnews