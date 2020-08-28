Bayer инвестирует в расширение производственных мощностей в Китае 50 млн евро

Новые производственные линии будут введены в эксплуатацию в конце 2022 года

Немецкий концерн Bayer объявил о запуске проекта по расширению производственных мощностей на своем предприятии в Пекине для удовлетворения дальнейшего спроса на свою фармацевтическую продукцию в Китае.

Планируемый проект с объемом инвестиций более 50 млн евро ($59,52 млн) направлен на увеличение производственных мощностей и ускорение внедрения инновационных цифровых решений на пекинской площадке с целью обеспечения надежных поставок высококачественных рецептурных лекарственных препаратов большему количеству китайских пациентов, передает информационное агентство China Daily.

Вэй Цзян (Wei Jiang), президент Bayer Pharmaceuticals Region China & APAC, а также президент Bayer Group Greater China, сказал:

«Перед лицом огромных проблем, вызванных пандемией COVID-19, эта инициатива в полной мере демонстрирует непоколебимую уверенность и преданность Bayer Китаю, а также еще раз демонстрирует наше стремление обслуживать больше китайских пациентов и решимость внести свой вклад в построение здорового Китая».

Ожидается, что новые производственные линии будут введены в эксплуатацию в конце 2022 года. Тогда годовой объем производства пекинской площадки может быть увеличен примерно на 40%, что вновь укрепит её позиции среди наиболее передовых производственных площадок глобальной сети Bayer Pharmaceuticals.

Сердечно-сосудистые заболевания и диабет остаются одними из основных хронических заболеваний, которым центральное правительство Китая уделяет приоритетное внимание в своем Плане действий «Здоровый Китай», направленном на решение основных проблем в области здравоохранения, вызванных распространением хронических заболеваний. Кроме того, пандемия COVID-19 усиливает значимость надежной, устойчивой цепочки поставок лекарственных средств для системы здравоохранения, а также для благосостояния китайского народа.

Проект расширения охватывает производственную и связанную с ней техническую зону, которая спроектирована как производственный объект мирового класса. Он включает в себя новые высокоскоростные производственные линии в сочетании со сложной логистической системой.

gmpnews