Страны Южной Америки объединили усилия для получения доступа к вакцине от COVID-19

Совместные усилия принесут пользу, особенно с точки зрения доступа, количества и гарантированных цен

Группа президентов южноамериканских государств договорилась об обмене информацией и координации доступа к потенциальным вакцинам от COVID-19 для борьбы с вирусом, который держит континент в своих руках, об этом 27 августа сказал министр иностранных дел Чили.

Андрес Алламанд (Andres Allamand) заявил, что скоординированный подход к получению вакцины членами блока PROSUR, состоящего из Чили, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Эквадора и Гайаны, принесет много пользы.

«Совместные усилия принесут пользу, особенно с точки зрения доступа, количества и гарантированных цен», — сказал он после виртуальной встрече президентов и министров иностранных дел, передает Reuters.

По данным ВОЗ, в настоящее время во всем мире разрабатывается и тестируется более 150 вакцин, 25 из которых находятся на стадии клинических испытаний на людях.

Испытания вакцин, включая препараты, разработанные компаниями Johnson & Johnson, Sinovac и AstraZeneca, либо уже проводятся, либо должны начаться в ближайшее время в Латинской Америке, которая в данный момент является настоящим очагом пандемии.

Алламанд сказал, что блок стран обсудил производство в Аргентине и Мексике вакцины, созданной британской фармацевтической компанией AstraZeneca, и «очень продвинутое» производство в Бразилии, а также потенциал этих инициатив в интересах всего региона.

Он сказал, что Чили также проводит свою собственную дипломатию по вакцинам в других странах.

«Мы в Чили следим за развитием, по крайней мере, пяти проектов, и мы установили контакт с некоторыми из этих лабораторий и странами, чтобы иметь возможность получить доступ к этим вакцинам по разумным ценам и в кратчайшие сроки», — сказал он.

Алламанд сказал, что лидеры PROSUR также договорились координировать возможное открытие границ, создав техническую комиссию, которая в течение 10 дней доложит о том, как это может быть сделано, включая более строгие требования к въезду, такие как отрицательный результат теста ПЦР на COVID-19.

gmpnews