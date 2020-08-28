Вакцину Sinovac от коронавируса одобрили для экстренного использования в Китае

Компания Sinovac зарегистрировала вакцину CoronaVac по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных ситуациях. В первую очередь власти Китая планируют привить медиков и граждан из групп риска. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщило информационное агенство Reuters. Компания Sinovac зарегистрировала вакцину CoronaVac по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных ситуациях. В первую очередь власти Китая планируют привить медиков и граждан из групп риска. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщило информационное агенство Reuters.

Вакцина-кандидат была одобрена для использования в случаях ЧС еще в июле, однако известно об это стало только сейчас. При этом в China National Biotec Group (CNBG), являющейся подразделением Китайской национальной фармацевтической группы (Sinopharm), также заявили о получении разрешения на экстренное использование своей вакцины от коронавируса в случае необходимости.

У CNBG сейчас есть две вакцины-кандидата, которые находятся в III фазе клинических испытаний. Какая именно вакцина была допущена к использованию в чрезвычайных ситуациях, не уточняется.

Ранее представитель Министерства здравоохранения Китая заявлял, что власти могут рассмотреть возможность расширения программы экстренного использования вакцины для предотвращения возможных вспышек заболевания в осенне-зимний период. Пока правительство страны не предоставило подробности о том, какие именно вакцины ввели людям из группы высокого риска по программе экстренного использования, а также сколько людей были вакцинированы.

Первым из китайских разработчиков вакцины от COVID-19 к испытаниям на людях в марте 2020 года перешла компания CanSino Biologics. В июле компания вела переговоры с Россией, Бразилией, Чили и Саудовской Аравией о том, чтобы провести в этих странах КИ третьей фазы своей вакцины от COVID-19.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России — НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи получил регудостоверение 11 августа. Позже, 25 августа, НИЦ получил разрешение на проведение III-IV фазы клинических исследований вакцины. Они пройдут в Москве на 40 тысячах добровольцах. Пострегистрационные испытания начнутся 4-5 сентября.