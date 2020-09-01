Вперед за новым

Пандемия не помешала развитию компании Sun Pharma: расширению продуктового портфеля, укреплению команды профессионалов, а также активному внедрению дистанционных форматов коммуникаций с врачами и пациентами. Подробностями поделился генеральный директор Sun Pharma в России Артур Валиев.

‒ Недавно ваша компания объявила одним из приоритетов вывод на российский рынок препаратов в области неврологического терапевтического направления. Какую ценность оно несет и почему выбор пал на неврологические заболевания?

‒ В современном мире неврологические заболевания – терапевтический сегмент, в котором, к сожалению, число пациентов постоянно растет. И чем больше происходит внешних негативных и непредсказуемых изменений, тем значительнее их отрицательное воздействие ‒ особенно это затрагивает пожилых людей, детей и социально незащищенные группы.

В этом мы видим потенциал расширения арсенала препаратов у российских врачей. В нашем портфеле есть отличные продукты, которые либо пока не присутствуют на рынке, либо в силу разных причин были деприоритизированы.

Sun Pharma исторически была и остается значимым игроком рынка в таких категориях, как психиатрические расстройства, болезнь Паркинсона, эпилепсия, различные виды депрессии. Как ведущий производитель значимых и жизненно важных лекарственных препаратов, который заботится о качестве жизни людей по всему миру, мы решили, что настал момент улучшить доступность этих продуктов для россиян. Нам есть что предложить, в том числе и с учетом планов по выводу новых брендированных дженериков.

‒ Какие препараты уже в промоции и какие ожидаются лончи?

‒ В нашей линейке – два базовых препарата для лечения эпилепсии, в которых используются как действующие вещества: вальпроевая кислота («Энкорант Хроно») и карбамазепин («Зептол»). Пациентам также хорошо известны такие препараты, как «Синдопа» (леводопа+карбидопа) для лечения болезни Паркинсона и «Серлифт» (сертралин) для лечения депрессии.

Мы готовимся предложить качественные продукты, с которыми сможем стать еще более значимыми в таких категориях, как депрессия, болезнь Паркинсона, шизофренические расстройства. Уверен, эти препараты сыграют немаловажную роль в улучшении ресоциализации пациентов: их возвращению в активную жизнь, расширению возможности снова стать значимыми членами общества за счет таких преимуществ, как доказанная терапевтическая эквивалентность оригинальному продукту, форме выпуска, что повышает комплаенс лечения, ценовую доступность.

‒ Как проходил набор команды в связи с открытием нового направления?

‒ Мы начали рассматривать и отбирать кандидатов еще до введения карантинных ограничений. Была определенная база потенциальных претендентов, с которыми мы хотели бы пообщаться. Конечно, по объективным причинам далеко не со всеми успели это сделать, но вскоре со многими был выстроен эффективный дистанционный диалог. Мы смогли нанять основную часть команды во время карантинного периода и начать дистанционное обучение. Новые форматы в карантинный период принесли свою пользу ‒ позволили обучить более детально и глубоко ту часть новичков, которые присоединились к нашей команде в этот период. И когда открылась возможность очного взаимодействия, сотрудники уже были хорошо подготовлены в этом отношении.

‒ Пандемия стала временем серьезных вызовов для фарминдустрии. Как отреагировала на них Sun Pharma? К каким изменениям подтолкнули компанию новые реалии?

‒ Глобальное воздействие этого фактора испытали все игроки фармрынка, и Sun Pharma не исключение. Если говорить о негативном влиянии, оно коснулось прежде всего определенных логистических цепочек. Мировые центры производства фармацевтических субстанций реагировали по-разному: страны, в которых был введен жесткий карантин, на какое-то время даже прекратили поставки АФС (активных фармацевтических субстанций). В других случаях это плечо удлинилось, были определенные сложности своевременной поставки. Чтобы обеспечить их бесперебойность, нам пришлось перестраивать систему закупок фармсубстанций.

Но можно выделить и позитивные факторы: например, пандемия фактически дала нам возможность быстрее войти в электронную коммерцию. Если раньше мы рассматривали E-commerce в качестве бессрочной стратегии, то в сложившейся ситуации на большой скорости буквально влетели в этот проект, стали работать на электронных торговых площадках с аптечными сетями, которые тоже перестроились и стали предлагать свою продукцию в интернете.

Мы достаточно быстро адаптировались с точки зрения взаимодействия с врачебным сообществом, особенно по терапевтическим направлениям, в которых уже имели опыт проведения мероприятий онлайн. За последние месяцы нас неоднократно приглашали к сотрудничеству, в том числе для совместного проведения образовательных акций, к участию в регулярных вебинарах для врачей. Мы смогли наладить регулярный дистанционный контакт с рядовыми врачами, особенно с теми, кто во время пандемии в силу разных причин оказался в изоляции.

В работе с пациентами мы больше контактируем по безрецептурному портфелю, стараемся быстро реагировать на их запросы. И в этом тоже очень помогают новые платформы. Также активно совершенствуем продуктовые сайты и делаем их более информативными.

Все новое, что мы смогли реализовать в рамках коронавирусных ограничений, ни в коем случае не собираемся забывать, наоборот, будем развивать и строить на этом дальнейшую коммуникацию. В целом я оцениваю новый опыт как позитивный.

‒ Ряд фармкомпаний участвовали в благотворительных проектах по борьбе с COVID-19. Насколько известно, Sun Pharma не осталась в стороне.

‒ Да, в подобных проектах наша компания активно участвует как на глобальном уровне, так и в России. Один из них недавно был реализован на производственной площадке ПАО «Биосинтез» в Пензе. На фоне нарастания в регионе волны заболеваемости коронавирусом было принято решение поддержать Пензенский областной клинический центр. «Биосинтез» осуществил безвозмездную поставку препаратов на сумму около миллиона рублей. Если учесть, что завод производит социально значимую, низкоценовую продукцию, и перевести сумму в количество упаковок, получается значимая помощь для пациентов.

‒ Каковы ваши приоритеты в ближайшей и отдаленной перспективе?

‒ Компания будет продолжать развиваться и расширять присутствие в тех терапевтических направлениях, в которых мы присутствуем сегодня на рынке. Это, конечно, женское и мужское здоровье, гастроэнтерология, центральная нервная система, обезболивание. Большое внимание будем уделять безрецептурному направлению – препаратам от боли в горле, витаминам, продуктам для пациентов, страдающих различными видами аллергии.

Более того, мы рассматриваем проекты по переносу производства значимого количества препаратов на нашу площадку в Россию. В этом вопросе исходим из потребностей российских пациентов и реализуем проекты по наиболее востребованным лекарствам, которые мы можем технологически перенести к нам.

Конечно, думая о будущем, Sun Pharma заинтересована в профессионалах. За несколько последних лет нам удалось значительно развить наш бренд работодателя и усилить нашу команду.

Источник: Sun Pharma

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