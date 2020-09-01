Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум»

Минздрав одобрил применение противоэпилептического препарата «Фризиум». Информация об этом появилась в государственном реестре лекарственных средств. Одобрение состоялось спустя год после заявлений Вероники Скворцовой об ускоренной регистрации и подачи регистрационного досье производителем.

Минздрав выдал регистрационное удостоверение «Фризиуму» 24 августа сроком на пять лет. Препарат (МНН клобазам) зарегистрирован в лекарственной форме таблетки. Регулятор разрешил применение «Фризиума» в качестве дополнительной терапии при эпилепсии и симптоматической терапии состояний напряжения, возбуждения и тревоги. Применение лекарства разрешено детям начиная с трех лет.

Препарат входит в список III психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.

В сентябре прошлого года министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Минздрав провел переговоры с производителем. К препарату может быть применена ускоренная процедура регистрации, без проведения клинических исследований. По ее словам, производитель компания «Санофи» готова подготовить регистрационное досье в течение месяца.

По информации в государственном реестре, «Санофи» подала регистрационное досье 30 сентября 2019 года.

В марте 2020 года Минздрав сообщил, что сроки регистрации «Фризиума» зависят от сроков получения стандартного образца препарата. По словам директора Департамента лекарственного обеспечения Елены Максимкиной, при поступлении образца требуется незначительное время для проведения сравнительного анализа качества стандартного и промышленного образцов.

Как сообщал «ФВ» ранее, премьер-министр Дмитрий Медведев в 2019 году дал поручение закупить противоэпилептические препараты. Распоряжение распространялось на четыре лекарственных препарата в разных лекарственных формах, преимущественно детских.

Елена Воронина

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