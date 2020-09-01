Nestle выкупила оставшиеся акции разработчика препарата для лечения аллергии на арахис

Компания Nestle выкупила у американской Aimmune Therapeutics оставшиеся акции почти за 2 млрд долл. С учетом ранее прниобретенных акций этой компании общая сумма сделки составила 2,6 млрд долл. Сделка позволит Nestle получить права на препарат для лечения аллергии на арахис Palforzia.

Швейцарская компания Nestle подписала соглашение о приобретении не принадлежащих ей акций американской Aimmune Therapeutics с целью упрочения позиций на фармацевтическом рынке, пишет CNBC. Сумма сделки – около 2 млрд долл. С учетом ранее приобретенных 25,6% акций Aimmune общая сумма сделки составляет 2,6 млрд долл.

Nestle предложила инвесторам американской компании выкупить оставшиеся у них акции по цене 12,60 долл. за бумагу, что составляет 174%-ную премию к цене закрытия 28 августа 2020 года. Акции Aimmune достигли рекордно высокой цены после одобрения препарата для лечения аллергии на арахис Palforzia и подешевели в период коронавирусной инфекции.

В рамках сделки Nestle получает права на препарат для лечения аллергии на арахис Palforzia.

По оценкам Nestle, в мире от пищевой аллергии страдают около 240 млн человек. Аллергия на арахис является наиболее распространенным видом заболевания.

Препарат Palforzia одобрен FDA для лечения аллергии на арахис у детей. Как полагают эксперты, потенциальный объем его продаж может составить 1 млрд долл. Период рыночной эксклюзивности препарата — 12 лет.

Илья Дугин

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