Япония запасается вакцинами от COVID-19 в преддверии Олимпиады

Япония планирует получить 521 млн доз пяти различных вакцин в 2021 году. Для сравнения, население страны составляет 126 млн человек. Власти заключили соглашения с разными компаниями, в т.ч. Pfizer Inc и AstraZeneca PLC, а также местной Shionogi & Co. с учетом того, что некоторые вакцины могут оказаться неудачными или понадобится более одной дозы, пишет Reuters

В день объявления о своей отставке премьер-министр Японии Синдзо Абэ заверил население и зарубежную общественность в том, что COVID-19 под контролем. Он выразил уверенность, что страна получит достаточное количество вакцины к середине 2021 года. Одновременно премьер сообщил об увеличении количества тестов на коронавирус до 200 тыс. в день.

Как заявлял ранее генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, власти активно сотрудничают с оргкомитетом Олимпийских игр. По его словам, существует множество проблемных вопросов, но Япония примет Олимпийские игры во что бы то ни стало.

Илья Дугин

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