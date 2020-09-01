Johnson & Johnson начнет II фазу исследований вакцины от COVID-19 в трех европейских странах

Johnson & Johnson приступит ко II стадии клинических исследований своей кандидатной вакцины против коронавирусной Ad26.COV2-S уже на текущей неделе. Исследование будут проводиться в течение двух месяцев. В них будут включены добровольцы в возрасте 18-55, а также старше 65 лет.

Компания Johnson & Johnson заявила о начале II стадии клинических исследований своей рекомбинантной вакцины Ad26.COV2-S против коронавирусной инфекции в Испании, Нидерландах и Германии уже на текущей неделе, пишет Reuters.

В исследовании примут участие 550 человек в возрасте 18-55 лет. Кроме того, в число участников войдут волонтеры старше 65 лет. Как говорится в заявлении, компания будет исследовать безопасность и эффективность вакцины при однократном и двукратном введении.

Johnson & Johnson уже проводит клинические исследования I/IIa стадий в США и Бельгии. Компания также планирует договориться о проведении III стадии с Чили, Аргентиной и Перу. Соглашения подписаны с Бразилией, Колумбией и Мексикой. Ожидается, что в испытании примут участие 60 тыс. человек.

Johnson & Johnson определилась с ведущей кандидатной вакциной для профилактики COVID-19 в конце марта 2020 года. Компания приступила к клиническим испытаниям I/II2a стадий во второй половине июля в США и Бельгии. Ранее ожидалось, что они начнутся в сентябре.

Кроме проведения клинических исследований Johnson & Johnson принимает активные меры для расширения производства до одобрения потенциальной вакцины. Компания уже заключила соглашения по контрактному производству с американскими Emergent BioSolutions Inc и Catalent.

Помимо этого компания уже подписала соглашение по авансовой поставке вакцины с властями США. По его условиям, Johnson & Johnson обязалась поставить 100 млн доз вакцины США на сумму 1 млрд долл. В дальнейшем Правительство США сможет закупить еще 200 млн доз в рамках дополнительного контракта.

Илья Дугин

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