ФАС разработала новую методику расчета надбавок на препараты из Перечня ЖНВЛП

ФАС разработала проект приказа, которым утверждается Методика установления органами исполнительной власти субъектов РФ предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарств, входящих в Перечень ЖНВЛП. При этом документ не изменяет порядок расчета размеров этих надбавок.

ФАС России разработала и выставила на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении Методики установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Об этом сообщается на сайте regulation.gov.ru.

Проект отменяет приказ ФСТ России от 11.12.2009 № 442-а «Об утверждении Методики установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» в связи с передачей полномочий по осуществлению нормативно-правового регулирования в сфере регулирования цен (тарифов) ФАС России.

При этом проект приказа не изменяет порядок расчета размеров оптовых и розничных надбавок, а приводит Методику (в редакции Приказа ФСТ от 11.12.2009 № 442-а) в соответствие с действующей редакцией частей 1 и 2 статьи 63 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в части указания по тексту Методики, что органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при расчете предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей учитывают стоимость лекарственных препаратов в фактических отпускных ценах производителей, реализованных и планируемых к реализации, без учета налога на добавленную стоимость независимо от применяемого организациями оптовой и розничной торговли режима налогообложения.

«Разработка проекта приказа обусловлена принятием 475-ФЗ. Новая Методика расчета предельных размеров оптовых и розничных надбавок к отпускным ценам на жизненно важные препараты позволит привести все нормативные правовые акты в сфере установления надбавок к единообразию и избежать разночтений и противоречий», — говорила ранее заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская (сейчас – начальник Управления социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС. – Прим. ред.)

Елена Сидорова

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