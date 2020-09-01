Минюст зарегистрировал регламент оформления разрешений на дистанционную торговлю лекарствами

Минюст зарегистрировал приказ Росздравнадзора об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом.

Административный регламент Росздравнадзора по предоставлению госуслуги по выдаче разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными средствами дистанционным способом вступил в законную силу. 27 августа соответствующий приказ регулятора № 5161 был зарегистрирован Минюстом. Об этом сообщается на сайте publication.pravo.gov.ru.

Административный регламент подробно прописывает порядок и сроки предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на осуществление дистанционной розничной торговли лекарствами.

В случае его нарушения заявитель вправе обжаловать действия должностного лица Росздравнадзора в досудебном порядке.

Впрочем, регулятор начал выдавать разрешения задолго до вступления документа в силу. Сейчас в базе, размещенной на сайте Росздравнадзора, содержатся сведения о 156 юрлицах, имеющих право торговать лекарствами в онлайн-режиме.

Екатерина Погонцева

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