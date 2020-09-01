Великобритания не будет ждать лицензирования вакцин от COVID-19 общеевропейским регулятором

Британские власти обсуждают внесение изменений в Регламенты о лекарствах для медицинского применения от 2012 года. Это необходимо, чтобы британский регулятор смог самостоятельно давать разрешение на экстренное применение вакцин против COVID-19, не дожидаясь аналогичного шага от Европейского агентства по лекарственным средствам. При этом отмечается, что разрешение будет дано только в случае, если вакцина будет соответствовать требованиям безопасности и эффективности.

В течение трех недель британское правительство обсудит с экспертами поправки в Регламенты о лекарствах для медицинского применения от 2012 года. Изменения в законодательстве позволят британскому регулятору выдавать временное одобрение на применение любой вакцины до того, как это сделает Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). В настоящее время это является обязательным условием, пишет Times Now.

Как отметили в правительстве страны, Агентство по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) сможет выдать разрешение на экстренное применение вакцины лишь в случае ее соответствия самым жестким требованиям по безопасности и эффективности. Помимо этого больше сотрудников сферы здравоохранения будут обучены делать прививки, чтобы вакцинировать население в как можно более короткие сроки.

По словам заместителя главного врача Великобритании Джонатана Ван-Тама, страна делает успехи в разработке вакцин против COVID-19, которые смогут сохранить жизни, защитить сотрудников сферы здравоохранения и в конечном итоге позволят вернуться к нормальной жизни.

В настоящее время в разработке у различных компаний около 200 кандидатных вакцин против COVID-19. По меньшей мере семь из них, в т.ч. от AstraZeneca и Moderna, проходят завершающие стадии клинических исследований.

Илья Дугин

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