Мурашко: на пострегистрационные КИ Спутника V набрали 2,5 тысячи человек

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 31 августа в ходе общения с медиками Иркутской области сообщил, что на заключительный этап КИ вакцины Гам-Ковид-Вак (ТН Спутник V), разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи уже набралось более 2,5 тысячи добровольцев из ожидаемых 40 тысяч. Пострегистрационные исследования планируются начать 4-5 сентября. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 31 августа в ходе общения с медиками Иркутской области сообщил, что на заключительный этап КИ вакцины Гам-Ковид-Вак (ТН Спутник V), разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи уже набралось более 2,5 тысячи добровольцев из ожидаемых 40 тысяч. Пострегистрационные исследования планируются начать 4-5 сентября.

«Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются, больше 2,5 тысячи человек уже набрано, всего будет 40 тысяч. На регистрации находится еще несколько вакцин», – сказал Мурашко.

Минздрав выдал разрешение на проведение III-IV фазы КИ вакцины 25 августа. НИЦ им. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) проведет их в Москве на базе городских медучреждений. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что исследование будет финансироваться из городского бюджета.

Заключительная фаза исследований пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот. При успешном исходе КИ вакцина может получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей, в том числе на жителей старше 60 лет. Как сообщалось ранее, первыми планируется привить группы риска: врачей, учителей и военных (моряков на кораблях дальней морской зоны и служащих ракетных войск стратегического назначения).

«Первыми будут группы риска. Вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре. Дальше уже более массовый охват вакцинацией планируется после ноября-декабря», – ответил Мурашко на вопросы журналистов о вакцинации. Он также добавил, что министерство рассматривает возможность развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции.

На Общероссийском родительском собрании 28 августа Михаил Мурашко также сообщил, что в этом году министерство не намерено проводить вакцинацию детей от COVID-19. Ранее в Центре Гамалеи говорили, что исследования вакцины Гам-Ковид-Вак на детях планируется начать в январе-феврале 2021 года.

Вакцина Гам-Ковид-Вак (ТН Спутник V) была зарегистрирована 11 августа по ускоренной схеме, после завершения II стадии КИ на 38 добровольцах. На разработку было направлено не менее 1,8 млрд рублей. Производить вакцины планируют «Генериум», «Биннофарм» и «Р-Фарм». ВОЗ не стала рекомендовать вакцину до получения всех данных о ее безопасности.