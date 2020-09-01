Бывший замгубернатора Новосибирской области возглавил Минздрав Хакасии

Министром здравоохранения Республики Хакасия назначен Виктор Шевченко, ранее работавший заместителем губернатора в Новосибирской области, а также советником главы Красноярского края. Он сменит на посту руководителя Минздрава Владимира Костюша, ушедшего с должности по собственному желанию в июле 2020 года.

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов на встрече с Виктором Шевченко 31 августа отметил, что новому министру предстоит развивать региональное первичное звено здравоохранения, а также сделать систему здравоохранения «более отзывчивой к пациентам, чтобы ни одно обращение не оставалось без внимания».

В марте и апреле 2020 года, по данным прокуратуры Хакасии, в регионе не были выплачены стимулирующие выплаты 964 медикам, работающим с пациентам с коронавирусной инфекцией, на сумму 36 млн рублей.

Кроме того ранее, в мае 2019 года, Владимир Костюш получил выговор от главы республики Валентина Коновалова после того, как региональная прокуратура обнаружила 300 нарушений при оказании медпомощи в субъекте. Костюш был региональным министром здравоохранения с 2017 года и объявил о своем уходе в июле 2020 года.

Виктор Шевченко в 1988 году окончил Красноярский государственный медицинский институт, до 1993 года работал врачом в различных медучреждениях Красноярска, затем до 1996 года был заместителем начальника по поликлиническому разделу работы красноярской медико-санитарной части №46.

До 1997 года Шевченко занимал пост первого заместителя исполнительного директора Красноярского краевого фонда ОМС, а в 1997-2010 годах возглавлял главное управление здравоохранения администрации Красноярска.

До перехода на должность заместителя губернатора Новосибирской области в 2014 году Виктор Шевченко занимал пост первого заместителя главы города Красноярска. В 2016 году вернулся в Красноярский край на должность советника губернатора. Является заслуженным врачом РФ.

В августе 2020 года после смены губернатора в Хабаровском крае министром здравоохранения региона стал экс-начальник Управления делами и координации деятельности Департамента здравоохранения Москвы Евгений Никонов. Отправленный в отставку Александр Витько был министром здравоохранения края с 2007 года.