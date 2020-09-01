Второй этап популяционного исследования на антитела к COVID-19 начнется в четырех регионах

Роспотребнадзор объявил о старте второго этапа исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции среди населения России. Исследование начнется в четырех регионах – Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях и Хабаровском крае. Роспотребнадзор объявил о старте второго этапа исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции среди населения России. Исследование начнется в четырех регионах – Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях и Хабаровском крае.

«Результаты проекта необходимы для проведения эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования эпидситуации, выработки рекомендаций по противодействию новой коронавирусной инфекции», – подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, первый этап популяционного исследования прошел в июне-июле в 26 субъектах РФ. Ранее Анна Попова отчиталась о 27 регионах-участниках.

В результате первого этапа было обследовано более 71,8 тысячи человек. В 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, при этом максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста.

В социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования.

Кроме того, к началу учебного года все работники системы образования Москвы – более 180 тысяч человек – прошли тестирование на иммунитет к коронавирусу. По словам вице-мэра столицы Анастасии Раковой, антитела к COVID-19 в результате исследования обнаружены у 13,3% обследованных (24,1 тысячи человек). Еще 3% обследованных (5,5 тысячи человек) оказались инфицированы COVID-19.

Отмечается, что тестирование проходили не только педагоги, но и работники столовых, охранных предприятий, клининговых компаний и другие сотрудники.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала старт популяционного исследования на иммунитет к коронавирусу в мае 2020 года. «Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня, ровно для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить», – говорила она. Первый этап охватил 26 регионов, пилотными регионами тогда выступили Хабаровский край, Тюменская область и Санкт-Петербург.

«Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые будут получены в ходе исследования, необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также для выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19», – отмечалось в одном из сообщений Роспотребнадзора.

К концу июля от 17 до 28% жителей 10 регионов имели антитела к COVID-19, а в конце августа Анна Попова рассказала, что иммунитет к коронавирусу нашли у 24–26% обследованных россиян.

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что «цепочку» распространения COVID-19 может прервать лишь наличие популяционного иммунитета в 45–60%.