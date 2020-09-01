J&J проведет КИ вакцины-кандидата от COVID-19 в Европе

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья на пресс-конференции сообщил, что в рамках КИ II Фазы фармацевтическое подразделение Johnson&Johnson – компания Janssen – 31 августа начнет в стране испытания своей вакцины-кандидата от коронавирусной инфекции. Исследования также стартуют в Нидерландах и Германии. Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья на пресс-конференции сообщил, что в рамках КИ II Фазы фармацевтическое подразделение Johnson&Johnson – компания Janssen – 31 августа начнет в стране испытания своей вакцины-кандидата от коронавирусной инфекции. Исследования также стартуют в Нидерландах и Германии.

В КИ примут участие 550 человек, в том числе 190 из Испании. Это первое соглашение об участии страны в КИ вакцины от коронавирусной инфекции.

Испания имеет самый высокий в Западной Европе показатель заболеваемости коронавирусом. Страна входит в группу инициаторов программы закупок вакцин для Европейского Союза и сотрудничает с AstraZeneca.

Из известных разрабатываемых вакцин от COVID-19 только продукт Janssen рассчитан на одноразовое введение. Вакцина представляет собой аденовирус типа 26 или Ad26, аналогичные векторные вакцины разрабатывают Оксфордский университет с англо-шведской AstraZeneca и китайская CanSino.

КИ вакцины начались 30 июля 2020 года в США и Бельгии более чем на тысяче взрослых людей в возрасте 18–55 лет. Планируется провести III фазу на 60 тысячах добровольцев. В заключительной фазе, помимо США и европейских стран, примут участия Чили, Аргентина, Перу, Мексика и Бразилия. Эти же страны являются потенциальными заказчиками вакцины.

Официальных данных о стоимости вакцины-кандидата пока нет, но компания в середине июля на слушании Комитета по надзору и расследованиям в сфере энергетики и торговли Палаты представителей США заявила, что будет продавать свою вакцины по себестоимости производства до тех пор, пока пандемия не утихнет. Исходя из закупок вакцины США, стоимость одной дозы экспериментальной вакцины будет стоить $10 — $14,5 за дозу.

J&J планирует к 2021 году поставить свыше 1 млрд доз вакцины по всему миру при условии эффективности препарата. Для производства вакцин компания создаст дополнительные мощности в США и на предприятиях группы за пределами страны.

Всего в Испании к 28 августа зафиксировано 448,7 тысячи случаев COVID-19, выздоровели 150 тысяч человек, умерли 29 тысяч человек.