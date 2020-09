Beximco Pharma подписала с Институтом сыворотки Индии соглашение по вакцине от COVID-19 J&J проведет КИ вакцины-кандидата от COVID-19 в Европе » Moderna ведёт переговоры о поставке в Японию 40 млн доз вакцины от COVID-19 Распространяться препарат будет компанией Takeda Pharmaceutical, начиная с первой половины 2021 года Американская биотехнологическая компания Moderna, Inc. подтвердила, что ведёт переговоры с Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии (MHLW) о потенциальной поставке в страну 40 млн и более доз mRNA-1273, вакцины-кандидата от COVID-19, основанной на мРНК-технологии. Согласно опубликованной информации, вакцина будет поставляться компанией Moderna, а распространяться в Японии компанией Takeda Pharmaceutical, начиная с первой половины 2021 года, если препарат получит разрешение от регулирующих органов. На сегодняшний день Япония уже подписала соглашения в отношении вакцин против коронавируса с зарубежными компаниями Pfizer Inc и AstraZeneca PLC, а также с местными производителями лекарств, такими как Shionogi & Co., о получении 521 млн доз пяти различных вакцин в 2021 году для населения в 126 миллионов человек. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Moderna проводит III фазу рандомизированного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности своей вакцины (две дозы, вводится через 28 дней) у взрослых в возрасте 18 лет и старше. В испытании должны принять участие 30 000 добровольцев. gmpnews