Beximco Pharma подписала с Институтом сыворотки Индии соглашение по вакцине от COVID-19

Сделка обеспечит Бангладеш приоритетный доступ к вакцинам от COVID-19, разрабатываемым индийским Институтом сыворотки

Бангладешская компания Beximco Pharmaceuticals инвестирует в Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India — SII), чтобы обеспечить стране приоритетный доступ к вакцинам от COVID-19, разрабатываемым индийским фармацевтическим производителем.

Сделка, объявленная бангладешским производителем дженериков и активных фармацевтических ингредиентов, была заключена сразу после того, как в Дакке заявили, что готовы провести испытания вакцин-кандидатов, разрабатываемых Индией, поскольку обе страны стремятся обуздать распространение вируса.

SII в партнерстве с компанией AstraZeneca, Фондом Билла и Мелинды Гейтс и альянсом по производству вакцин GAVI обязался изготовить более миллиарда доз вакцины против коронавируса (AZD1222) для глобальных поставок.

«Сумма инвестиций будет рассматриваться как аванс, и как только вакцина получит одобрение регулирующих органов, SII включит Бангладеш в число стран, которые первыми получат от SII согласованное количество этой вакцины на приоритетной основе», — говорится в заявлении Beximco.

Beximco будет эксклюзивным дистрибьютором в Бангладеш вакцины, разрабатываемой SII. Бангладешская компания также обеспечит поставку дополнительных доз для распространения на коммерческом рынке Бангладеша.

В зависимости от производственных мощностей SII и ранее взятых обязательств перед другими странами, будет определена сумма инвестиций Beximco и приоритетные обязательства SII по поставкам.

Институт сыворотки является крупнейшим в мире производителем вакцин по объему. Он проводит испытания трех потенциальных противокоронавирусных вакцин.

gmpnews