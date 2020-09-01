Regeneron создает 400 новых рабочих мест на заводе в Ирландии

В настоящее время на предприятии работают более 1 000 сотрудников

Биофармацевтическая компания Regeneron создает более 400 новых рабочих мест, в результате чего, общая численность персонала на предприятии в Лимерике (Ирландия) превысит 1400 человек.

Новые рабочие места будут поддерживать производство лекарственных средств Regeneron, изменяющих жизнь. В данный момент компания максимально увеличивает производственные мощности на своем нью-йоркском предприятии по производству REGN-COV2, экспериментального препарата, представляющего собой комбинацию двух антител, для потенциального лечения и профилактики COVID-19.

Создание более 400 новых рабочих мест является частью долгосрочных обязательств Regeneron перед Ирландией и населением Лимерика. Начиная с 2014 года, компания инвестировала более $1 млрд в строительство крупнейшего в стране завода по производству биопрепаратов, на котором в настоящее время работают более 1 000 сотрудников, более 300 временных работников и около 500 рабочих на стройплощадке. В настоящее время проводится набор высококвалифицированных специалистов в области коммерческого производства, технологических процессов, обеспечения/контроля качества, цепочки поставок и различных позиций для ученых, химиков и технических специалистов.

Дэн Ван Плю (Dan Van Plew), исполнительный вице-президент и генеральный директор IOPS в компании Regeneron, сказал,

«Когда разразилась пандемия, мы должны были быстро изменить подход к работе и производству. Для того чтобы освободить место на наших нью-йоркских объектах для решений, связанных с COVID-19, нам необходимо было увеличить мощности здесь, в Лимерике. Несмотря на то, что коммерческое производство было запущено раньше, чем планировалось, моя команда не пропустила ни одного шага. Вы можете так работать только в том случае, если у вас есть хорошие люди, а в Ирландии много хороших людей, поэтому мы рады принять на работу еще 400 человек».

Производственная площадка занимает более 64 тыс. кв. метров. Regeneron приобрела предприятие у Dell в 2013 году. Сегодня на этой площадке производятся блокбастеры Eylea и Dupixent.

Фото с сайта www.fiercepharma.com

gmpnews