ФАС заявила о нарушениях в рекламе препарата «Канефрон Н»

По информации ФАС, производитель распространял информационные листовки с рекламой препарата «Канефрон Н», которые содержали информацию, не указанную в инструкции по его применению. Представитель ведомства сообщила, что ООО «Бионорика» грозит штраф до 500 тыс. руб.
В рекламе диуретического растительного препарата «Канефрон Н» содержались сведения, нарушающие ФЗ «Закон о рекламе». Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Обвинения ФАС
В сообщении утоняется, что в рекламных листовках, распространяемых производителем препарата, содержались сведения, не указанные в инструкции по применению препарата и гарантирующие его положительное действие. Так, в одних листовках утверждалось, что лекарство применяется для лечения острых рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, мочекаменной болезни и профилактики этих заболеваний, однако такая информация отсутствует в инструкции препарата.
В других рекламных листовках, уточнили в ФАС, говорилось о том, что «Канефрон Н» эффективно снижает выраженность симптомов инфекции, что свидетельствует о гарантии положительного действия лекарственного препарата. «Использование подобной информации также противоречит нормам «Закона о рекламе», — заявили в ведомстве.
Начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина напомнила, что указания о свойствах и характеристиках препарата в его рекламе допускается только в пределах показаний инструкции. По ее словам, производителю «Канефрон Н» — ООО «Бионорике» — грозит административный штраф от 200 тыс. до 500 тыс руб.
Ответ производителя
В пресс-службе «Бионорики» «ФВ» объяснили, что в информационных листовках содержалась информация для врачей о результатах современных международных клинических исследований, в которых изучалось применение препарата, в том числе при острых инфекциях мочевых путей — по показанию, которое пока не зарегистрировано в России. В компании отметили, что буклеты содержали соответствующую пометку о том, что материал предназначен для специалистов.
«В данных информационных материалах использовалось цитирование с ссылками на первоисточник. Подобное цитирование было расценено ФАС как ненадлежащая реклама», — уточнили в пресс-службе.
Как сообщает «Бионорика», в России, согласно официальной инструкции по медицинскому применению, «Канефрон Н» применяется в комплексной терапии при лечении хронических инфекций мочевого пузыря (цистита) и почек (пиелонефрита), при неинфекционных хронических воспалениях почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит), в качестве средства, препятствующего образованию мочевых камней (также после удаления мочевых камней). «На современном этапе использование растительных лекарственных препаратов, применяемых согласно инструкции в комплексном лечении хронической инфекции мочевых путей, может уменьшить применение антибиотиков, помогая в борьбе с антибиотикорезистентностью», — сообщили в компании.
Маргарита Грошева
pharmvestnik