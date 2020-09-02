ФАС заявила о нарушениях в рекламе препарата «Канефрон Н»

По информации ФАС, производитель распространял информационные листовки с рекламой препарата «Канефрон Н», которые содержали информацию, не указанную в инструкции по его применению. Представитель ведомства сообщила, что ООО «Бионорика» грозит штраф до 500 тыс. руб.

В рекламе диуретического растительного препарата «Канефрон Н» содержались сведения, нарушающие ФЗ «Закон о рекламе». Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Обвинения ФАС

В сообщении утоняется, что в рекламных листовках, распространяемых производителем препарата, содержались сведения, не указанные в инструкции по применению препарата и гарантирующие его положительное действие. Так, в одних листовках утверждалось, что лекарство применяется для лечения острых рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, мочекаменной болезни и профилактики этих заболеваний, однако такая информация отсутствует в инструкции препарата.

В других рекламных листовках, уточнили в ФАС, говорилось о том, что «Канефрон Н» эффективно снижает выраженность симптомов инфекции, что свидетельствует о гарантии положительного действия лекарственного препарата. «Использование подобной информации также противоречит нормам «Закона о рекламе», — заявили в ведомстве.

Начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина напомнила, что указания о свойствах и характеристиках препарата в его рекламе допускается только в пределах показаний инструкции. По ее словам, производителю «Канефрон Н» — ООО «Бионорике» — грозит административный штраф от 200 тыс. до 500 тыс руб.

Ответ производителя