Росздравнадзор предложил сообщать о нежелательных последствиях применения вакцины от Covid-19

Росздравнадзор предложил субъектам обращения лекарственных средств сообщать в ведомство о каждом факте развития нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта при применении вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак-Лио».

Для обеспечения поддержания безопасности иммунопрофилактики лекарственными препаратами «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак-Лио» Росздравнадзор предложил субъектам обращения лекарственных средств (включая медицинские организации) сообщать в ведомство о каждом факте развития нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта указанных лекарственных препаратов. Об этом сообщается на сайте roszdravnadzor.gov.ru

Предпочтительной формой подачи является заполнение электронного извещения в базе данных «Фармаконадзор 2.0» Автоматизированной информационной системы Росздравнадзора. В случае невозможности использования этой базы данных допускается направление «Извещения о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта лекарственного препарата» по электронной почте npr@roszdravnadzor.ru. Форма извещения доступна для загрузки с интернет-сайта Росздравнадзора.

Как сообщалось ранее, массовая вакцинация от COVID-19 стартует в сентябре.

Елена Сидорова

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