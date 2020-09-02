Регионы уже могут подавать заявки на вакцину «Спутник V»

Правительство внесло вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции в список препаратов, распределение которых временно контролирует Минздрав. При этом из списка исключили два препарата, которые рекомендованы для лечения COVID-19.

Правительство изменило список препаратов для профилактики и лечения COVID-19, распределение которых по регионам временно контролирует Минздрав. Соответствующее постановление №1211 было подписано 12 августа. Оно вносит изменения в Постановление Правительства РФ № 816 от 03.06.2020 «О временном порядке распределения в Российской Федерации некоторых лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для лечения новой коронавирусной инфекции». Минздрав России подготовил соответствующее письмо с разъяснениями этих изменений. Документ размещен на сайте министерства.

В новый список вошла вакцина для профилактики COVID-19 (раствор для внутримышечного введения, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения), дексаметазон (раствор для инъекций), канакинумаб (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), олокизумаб (раствор для подкожного введения), барицитиниб (раствор для подкожного введения), тофацитиниб (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) и левилимаб (раствор для подкожного введения).

При этом из списка исключили гидроксихлорохин и лопинавир + ритонавир. Однако оба эти препарата были включены в последние временные методические рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Сейчас список препаратов для лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции, распределение которых контролирует Минздрав в соответствии с временным порядком, выглядит так: