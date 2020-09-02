Препарат сарилумаб от Sanofi не прошел клинические исследования лечения COVID-19

Препарат для лечения ревматоидного артрита «Кевзара» (сарилумаб) компании Sanofi не прошел клинические исследования в качестве терапии COVID-19. Сарилумаб – человеческое моноклональное антитело к рецептору интерлейкина-6 (ИЛ-6). Ранее такая же участь постигла препарат «Актемра» (тоцилизумаб) компании Roche, пишет Reuters.

Как отметили в Sanofi, последние глобальные клинические исследования «Кевзара» показали, что в результате применения препарата развиваются побочные действия. В некоторых случаях его применение привело к развитию пневмонии у пациентов и даже к летальному исходу. В результате компания приняла решение прекратить исследования.

Руководитель научно-исследовательского подразделения Sanofi Джон Рид отметил, что, хотя исследования и не оправдали надежд, эксперты компании получили понимание касательно дальнейшего потенциального применения «Кевзара» у пациентов с коронавирусной инфекцией. Он также подчеркнул, что компания разрабатывает кандидатную вакцину против SARS-CoV-2 и готова приступить к клиническим исследованиям.

В июле компания Roche объявила о том, что ее усилия по перепрофилированию препарата для лечения ревматоидного артрита «Актемра» (тоцилизумаб) для терапии тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, также не увенчались успехом.

pharmvestnik