Депутаты предложили продлить действие ЕНВД до 2025 года

Депутаты предлагают продлить действие ЕНВД до конца 2025 года. По их мнению, малый бизнес, пострадавший в результате ограничительных мероприятий по борьбе с коронавирусом, не сможет справиться с дополнительными расходами, которые неизбежно повлечет переход на упрощенную или общую систему налогообложения.

Восемь депутатов Госдумы России внесли законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс в части продления срока действия единого налога на вмененный доход. Текст документа опубликован на информационном ресурсе Госдумы.

Инициаторы ссылаются на плачевное положение малого и среднего бизнеса, сложившееся в результате ограничений в период распространения коронавирусной инфекции. Отмена ЕНВД с 2021 года будет тяжела не только для малых предприятий, но и для бюджетов мунипалитетов и экономики в целом, сказано в пояснительной записке к документу. Вместо увеличения отчислений бюджеты получат их сокращение: большинство предпринимателей вынуждены будут закрыть бизнес из-за увеличения затрат по налоговому и бухгалтерскому учету.

Для пролонгации режима ЕНВД необходимо внести изменения в первую и вторую части Налогового кодекса РФ и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

В конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что действие ЕНВД не будет пролонгировано. Правительство РФ не поддерживает законопроект, ответил депутату Ольге Епифановой заместитель председателя Правительства Дмитрий Григоренко. ЕНВД вводился из-за невозможности государства контролировать реальные доходы отдельных категорий налогоплательщиков. Благодаря налоговому администрированию эта проблема решена, сказано в письме (входит в пакет документов законопроекта). В правительстве напомнили, что 21 июля 2020 года Госдума одобрила изменения в Налоговый кодекс, вводящие переходный период для субъектов МСП, утративших право на «упрощенку» в связи с превышением уровня выручки или среднесписочной численности работников.

Несмотря на это, малые сети и одиночные аптеки продолжают надеяться на продление режима ЕНВД. В большинстве регионов они не получили поддержки властей по снижению налоговой ставки по УСН до минимально возможной (1% при расчете по величине доходов). Пока предприниматели отказываются от маркированных препаратов, чтобы продержаться на ЕНВД до конца 2020 года.

Ольга Коберник

pharmvestnik