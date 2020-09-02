Gilead вложит $120 млн в разработку моноклонального антитела для таргетной и иммунотерапии рака

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences объявила о заключении соглашения с американской компанией Jounce Therapeutics, занимающейся разработкой и проведением КИ лекарственных средств и фармсубстанций для таргетной и иммунотерапии рака, на исключительную лицензию препарата JTX-1811. Gilead внесет аванс в размере $85 млн и инвестиции в акционерный капитал Jounce в размере $35 млн плюс премиальные и получит право на разработку и продажу JTX-1811. Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences объявила о заключении соглашения с американской компанией Jounce Therapeutics, занимающейся разработкой и проведением КИ лекарственных средств и фармсубстанций для таргетной и иммунотерапии рака, на исключительную лицензию препарата JTX-1811. Gilead внесет аванс в размере $85 млн и инвестиции в акционерный капитал Jounce в размере $35 млн плюс премиальные и получит право на разработку и продажу JTX-1811.

По условиям соглашения Jounce также может получить дополнительно до $685 млн в виде будущих платежей на клинические, нормативные и коммерческие расходы.

JTX-1811 – это моноклональное антитело, предназначенное для избирательного истощения иммуносупрессивных опухолевых Т-клеток.

«JTX-1811 является стратегическим дополнением к другим нашим онкологическим кандидатам и потенциально может стать первым средством в новом поколении терапии для лечения людей как с твердыми опухолями, так и с гематологическими злокачественными новообразованиями», – отметил исполнительный вице-президент по разработкам Gilead Sciences Уильям Ли.

Разрабатываемое средство пока находится на стадии подачи заявки в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для получения разрешения на проведение доклинических и клинических испытаний, в том числе и на территории других стран. Одобрение заявки ожидается компаниями в первой половине 2021 года. Пока JTX-1811 нигде не одобрен, его эффективность и безопасность установлены не были.

Онкогематология – одно из активно развиваемых Gilead направлений. В 2017 году компания за $11,9 млрд приобрела разработчика CAR-T продуктов Kite Pharma. К 2020 году новое подразделение Gilead выпустило на рынок препарат Yeascarta для лечения В-клеточной лимфомы и получило одобрение европейского регулятора на регистрацию экспериментального KTE-X19 – CAR-T, продукта для лечения рефрактерной мантийноклеточной лимфомы. В марте 2020 компания приобрела разработчика экспериментальной иммунотерапии онкогематологических заболеваний Forty Seven за $4,9 млрд.

Gilead Sciences – американская фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке средств терапии инфекционных и онкологических заболеваний. Основную выручку Gilead приносит АРВ-портфель оригинальных препаратов. Выручка компании за 2019 год составили $22,45 млрд, чистая прибыль – $5,39 млрд.