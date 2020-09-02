Канада инвестирует $126 млн в создание биотехнологического предприятия

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о создании биотехнологического предприятия по производству вакцин в Human Health Therapeutics Research Centre в Монреале на условиях государственно-частного партнерства. Инвестиции в проект в течение двух лет составят $126 млн, после этого правительство будет предоставлять $20 млн ежегодно для покрытия эксплуатационных расходов. Одновременно с этим Канада заключила соглашения с Novavax и Johnson&Johnson о поставках вакцин от COVID-19. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о создании биотехнологического предприятия по производству вакцин в Human Health Therapeutics Research Centre в Монреале на условиях государственно-частного партнерства. Инвестиции в проект в течение двух лет составят $126 млн, после этого правительство будет предоставлять $20 млн ежегодно для покрытия эксплуатационных расходов. Одновременно с этим Канада заключила соглашения с Novavax и Johnson&Johnson о поставках вакцин от COVID-19.

Новое предприятие позволит Национальному исследовательскому совету Канады (NRC) увеличить производство вакцин до 2 млн доз в месяц уже в 2021 году. Правительство отмечает, что предприятие обеспечит способность производить достаточное количество доз вакцины для жителей страны, которые нуждаются в ней. С ноября 2020 года здесь планируют производить 250 тысяч доз вакцины в месяц.

В сообщении премьер-министра страны не уточняется, о какой вакцине идет речь. Однако в мае 2020 года NRC и Международный центр вакцин Университета Саскачевана по вакцинам и инфекционным заболеваниям (VIDO-InterVac) объявили о сотрудничестве для ускорения разработки и производства вакцины-кандидата от COVID-19. VIDO-InterVac идентифицировал рекомбинантный белковый антиген, который будет служить основной частью такой вакцины.

Антиген против COVID-19 произвели в лабораторных масштабах, и в VIDO-InterVac начали исследования на животных, чтобы определить его эффективность. NRC в свою очередь начал изучать возможности использования своих патентованных клеток млекопитающих HEK293 для разработки надежного и эффективного процесса увеличения производства вакцинного антигена для будущих доклинических и клинических исследований.

Также Трюдо заявил, что в ходе переговоров были достигнуты принципиальные договоренности с Johnson&Johnson и Novavax о закупке нескольких миллионов доз экспериментальных вакцин против COVID-19. Новые соглашения дополнят уже достигнутые с Pfizer и Moderna. Теперь Канада обеспечена доступом к четырем ведущим вакцинам от коронавирусной инфекции. Правительство планирует продолжать переговоры с другими фармацевтическими компаниями.

Сейчас у Канады подписаны соглашения с Johnson&Johnson (закупка до 38 млн доз вакцины-кандидата Ad26.COV2.S), Novavax (поставка до 76 млн доз вакцины-кандидата NVX-CoV2373), Pfizer (минимум 20 млн доз мРНК-вакцины-кандидата BNT162), Moderna (до 56 млн доз вакцины-кандидата mRNA-1273).

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья на пресс-конференции 29 августа 2020 года также объявил о том, что компания Johnson&Johnson начинает II фазу клинических испытаний вакцины-кандидата от коронавирусной инфекции в своей стране, Нидерландах и Германии. В КИ примут участие 550 человек.

КИ вакцины от Novavax планируют начать в октябре 2020 года. Участвовать в испытаниях, по заявлению премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша, будет 300 граждан Чехии. Производство вакцины намерены запустить на фармацевтическом предприятии Praha Vaccines.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была зарегистрирована НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 11 августа. НИЦ 25 августа получил от Минздрава РФ разрешение на проведение III-IV фазы клинических исследований вакцины Гам-Ковид-Вак против COVID-19. Испытания планируется проводить на 40 тысячах добровольцах.