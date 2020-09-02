Bayer купит 70% акций онлайн-ритейлера БАДов за $225 млн

Немецкая фармкомпания Bayer приобретет 70% акций Care/of, продающей персонализированные наборы витаминов и БАДов через интернет-магазин и мобильные приложения. Сумма сделки составит $225 млн, и Bayer также будет иметь опцион на покупку остальных 30% акций до 2022 года. Немецкая фармкомпания Bayer приобретет 70% акций Care/of, продающей персонализированные наборы витаминов и БАДов через интернет-магазин и мобильные приложения. Сумма сделки составит $225 млн, и Bayer также будет иметь опцион на покупку остальных 30% акций до 2022 года.

Об этом Bloomberg сообщил анонимный источник. Проект Care/of основан в 2016 году. Компания продает «подписку» на витамины – персонализированные наборы витаминов и биоактивных нелекарственных веществ. В 2018 году компания оценивалась в $156 млн.

«Мы считаем, что эта модель и тип продукта имеет потенциал в традиционных розничных каналах, это позволит охватить новых потребителей, – сообщили в Bayer. – Вместе мы планируем развивать Care/of по новым направлениям, включая расширение каналов продаж, товарных категорий и рынков».

Эта сделка является еще одним примером растущего интереса крупных компаний к бизнесу в области цифрового здравоохранения и онлайн-проектов, в чем не последнюю роль сыграла и пандемия. В начале августа международный сервис телемедицинских услуг Teladoc Health приобрел своего конкурента Livongo Health за $18,5 млрд. Также в январе 2020 года Teladoc за $600 млн купила компанию InTouch Health, разрабатывающую IT-решения для больниц и систем здравоохранения.

Bayer AG – немецкая химико-фармацевтическая компания, основанная в 1863 году. В подразделениях Bayer по всему миру работают свыше 100 тысяч сотрудников. Выручка Bayer в 2019 году составила 43,54 млрд евро, чистая прибыль – 4,09 млрд евро. Ранее в августе Bayer приобрел за $875 млн британскую биотехнологическую компанию KaNDy Therapeutics, производящую фармпродукцию для женского здоровья.