STADA назначила нового руководителя производственного кластера в регионе Россия и СНГ

C 1 сентября 2020 года эту должность займет Алеш Рокавец

C 1 сентября 2020 года позицию директора по техническим операциям в регионе Россия и СНГ займет Алеш Рокавец. В зоне его ответственности будут находиться производственные площадки компании не только в России (Нижфарм и Хемофарм), но и в Китае – производство в Миюне.

Обладая почти 25-летним опытом работы в фармацевтической отрасли, Алеш переходит в STADA из компании Lek, где в последнее время он занимал должность руководителя предприятия по производству твердых лекарственных форм.

До этого он был занят в сфере исследований, работал в качестве начальника производственного подразделения и начальника участка по производству API, приобретая отличный опыт в производстве и технологиях, совершенствовании производства, передаче и выпуске продуктов, регулировании / GMP, инвестициях, организации и руководстве.

Соответственно, с 1 сентября Веролюб Любинкович, руководивший производственным кластером в регионе Россия и СНГ на протяжении 6 лет, приступает в STADA к работе на новой должности — директора по интеграции глобальных операций. Таким образом, оставаясь в России, он будет отвечать за интеграции на глобальном уровне.

«Создание новой должности стало результатом активной позиции STADA на рынке слияний и поглощений. Интеграция новых производственных площадок в структуру STADA и поддержка трансферных проектов требует большого внимания и опыта, которым, безусловно, обладает Веролюб», — комментирует Штефан Эдер, исполнительный вице-президент STADA по региону Россия и СНГ.

gmpnews