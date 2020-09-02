В июле 2020 года российские фармпроизводители резко сократили выпуск лекарств

По итогам периода с января по июль 2020 г. объём производства лекарственных средств в России достиг 267,1 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2019 года составила 19,4% в рублёвом выражении. Натуральный объём производства ЛП так же показывает заметный рост, здесь фиксируем 13,3% в упаковках. Суммарно за первые 7 месяцев текущего года было произведено 2,78 млрд упаковок готовых лекарств. Динамика в минимальных единицах дозирования заметно опережает показатель прироста в упаковках, отгрузки за год выросли на 19%, всего с начала года отечественный фармпром произвёл 48,8 млрд МЕД, сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.

Показатели июля 2020 ожидаемо ушли в минус как относительно июньских показателей, так и по сравнению с июлем 2019 г. Активная работа «на склад», которую компании осуществляли перед стартом системы маркировки, сменилась более-менее стандартной сезонной активностью, которая, естественно, корректировалась с учётом сформированных ранее запасов. В итоге в июле 2020 г. фиксируем -4,4% в рублях и -14,6% в упаковках по отношению к июлю 2019 г. И соответственно -18% в рублях и -43% в упаковках по сравнению с июнем 2020 г.

Суммарная долгосрочная динамика по безрецептурным препаратам в упаковках по итогам периода январь-июль 2020 г. была втрое меньше, чем по рецептурной группе (7% против 22% соответственно). При этом рост категории ОТС за 7 месяцев фиксировался только на отрезке времени с марта по июнь, в июле 2020 г. отгрузки упали сразу на 26%. Динамика по группе Rx на протяжении всего года, напротив, ни разу не вышла в минус, худшие результаты мы фиксировали в феврале (0,1%) и теперь в июле (0,4%).

С точки зрения фармако-терапевтических групп максимальные темпы роста в рамках группы рецептурных средств по итогам января-июля 2020 г. показали общетонизирующие препараты (натуральные отгрузки выросли в 19 раз в упаковках), основным представителем и двигателем группы выступает препарат Лимановит Е компании «Гиппократ». Однозначно трактовать историю успеха в данном отношении сложно, вполне вероятно, что спрос стимулировался и за счёт COVID-19, и в результате т.н. аптечного алкоголизма. Тем не менее сейчас из числа спиртосодержащих препаратов Лимановит Е абсолютный лидер, отгрузки того же Этилового спирта, а его производили за период более 10 различных компаний, приблизительно на 9% меньше, если проводить расчёты в упаковках.

Второй результат с точки зрения натуральной динамики закономерно показывают антисептики и дезинфицирующие препараты. И здесь уже явно прослеживается влияние эпидемии коронавирусной инфекции. Максимальные темпы роста показал Медицинский антисептический раствор (в 9,3 раза), здесь ключевым игроком выступает «БиоФармКомбинат» из Рязанской области. Лидирует же в группе всё-таки Хлоргексидин, отгрузки препарата тоже заметно выросли (в 1,5 раза в упаковках). Препарат в текущем году производили 12 различных компаний, максимальными успехами могут похвастаться «Кемеровская фармфабрика» (в 3,4 раза) и «Тульская фармфабрика» (в 1,5 раза).

В отношении безрецептурных препаратов кратными темпами роста уже похвастаться никто не мог, максимальную динамику мы зафиксировали по группе противовирусные препараты системные, отгрузки в упаковках здесь выросли на 67%. Кратную динамику показали Римантадин («Усолье-Сибирский химфармзавод», «Татхимфармпрепараты» и ещё 11 производителей) и Арбидол («Отисифарм»). Интересно, что объёмы отгрузок этих препаратов в июне и июле 2020 г. продолжили активно расти, несмотря на относительно стабильную эпидемиологическую обстановку.

gmpnews