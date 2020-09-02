Росздравнадзор о безопасности применения вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак Лио»

Ведомство предлагает сообщать о каждом факте развития нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения опубликовала на своем официальном сайте информационное письмо, касающееся безопасности применения вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак Лио».

Ведомство указывает, что в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» субъекты обращения лекарственных средств в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обязаны сообщать в Росздравнадзор о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении лекарственных препаратов.

В связи с этим, в целях обеспечения поддержания безопасности иммунопрофилактики лекарственными препаратами «Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» и «Гам-КОВИД-Вак-Лио Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», Росздравнадзор предлагает субъектам обращения лекарственных средств (включая медицинские организации) сообщать в Росздравнадзор о каждом факте развития нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта указанных лекарственных препаратов.

gmpnews