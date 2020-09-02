Santiago chemikálie разработала собственную технологию получения Ремдесивира

Компания намерена поставлять активное вещество исследователям всего мира для научных целей

Чешская компания из города Кралупы-над-Влтавой Santiago chemikálie разработала собственную технологию изготовления активного вещества Ремдесивир (remdesivir). Компания намерена поставлять активное вещество исследователям всего мира для научных целей, тем самым внеся свой вклад в разработку препарата для борьбы с COVID-19, об этом изданию Nymbursky denik.cz рассказала Мирка Кремрова (Mirka Kremrová) из Среднечешского инновационного центра (SIC). При поддержке SIC в компании будет создан робот для автоматизации основных химических операций.

Изготовление активного вещества Ремдесивира является частью более крупной программы, в которую также входят хлорохин, гидроксихлорохин, фавипиравир и азитромицин. Весь набор химических компонентов получил название Aviromix, который будет поставляться Santiago chemikálie в исследовательские лаборатории, фактически это уже происходит.

Так международный исследовательский центр BIOCEV первым в Чехии получил набор Aviromix. Павел Мартасек (Pavel Martásek), директор BIOCEV, говорит, что его команда взяла сто упаковок Aviromix. «Это упростит нам разработку новых терапевтических подходов против вирусных заболеваний, включая COVID-19», — сказал Мартасек.

Однако ученые не намерены ограничиваться только внутренним рынком. «Santiago chemikálie ведет переговоры о поставках с ведущими биотехнологическими компаниями из американской кремниевой долины», — отметила Кремрова.

В набор Aviromix входят пять веществ, которые были определены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как наиболее перспективные в борьбе с коронавирусом, — пояснил директор производственной компании Криштоф Шигут (Kryštof Šigut). «Частью чего является и активное вещество Ремдесивир, которое мы успешно синтезировали прямо в нашей лаборатории», — с гордостью отметил глава Santiago chemikálie.

По словам Шигута, набор Aviromix является ответом на актуальную социальную проблему — найти подходящее лекарство от COVID-19. Компания подготовила его для использования в дальнейших исследованиях в научных центрах, работающих над поиском эффективного лекарства. Т.е речь не идёт о препарате, который можно было бы вводить пациентам, это только исходный материал для дальнейших исследований.

По информации Santiago chemikálie, компания, при необходимости, может расширить мощности и обеспечить производство до сотен граммов вещества в месяц.

gmpnews