Фонд Росконгресс окажет поддержку в распространении препарата «Авифавир» за рубежом

Уже есть договоренность со Словакией о поставке четырех миллионов таблеток Авифавира до конца 2020 года

Инвестиционная платформа Фонда Росконгресс Фонд «РК-Инвестиции» и ООО «Кромис», совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «ХимРар», заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому Фонд «РК-Инвестиции» присоединится к работе РФПИ и ГК «ХимРар» по привлечению покупателей отечественного препарата «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции и получит неисключительное право действовать на территории Евросоюза и других стран мира от имени ООО «Кромис».

Инвестиционная платформа Фонда Росконгресс будет оказывать поддержку РФПИ и ГК «ХимРар» в распространении «Авифавира» на зарубежных рынках в том числе за счет оказания зарубежным партнерам консультационных услуг, направленных на заключение сделки, а также будет участвовать в получении разрешений регуляторного органа на ввоз препарата, содействовать при заключении договора о фармаконадзоре, осуществлять контроль платежей, организацию переговоров и подписание соглашений.

«Фонд Росконгресс способствует поддержке, продвижению и реализации продукции российских производителей за границей. Важно оказать содействие в распространении первого российского препарата от коронавирусной инфекции. Авифавир уже показал высокую эффективность в борьбе с вирусом. В условиях пандемии наша главная задача — дать возможность людям со всего мира победить болезнь», — убежден директор Фонда «РК-Инвестиции» Александр Шатиров.

«Мы рады сотрудничеству с Фондом Росконгресс, уверены в отличных результатах совместной работы. Уже есть договоренность со Словацкой Республикой о поставке четырех миллионов таблеток Авифавира до конца 2020 года. Ожидаемая дата отгрузки — начало сентября», — сказал генеральный директор ООО «Кромис» Андрей Блинов.

В конце мая 2020 года «Авифавир» был официально зарегистрирован Министерством здравоохранения Российской Федерации как первое лекарство от COVID-19. «Авифавир» также стал первым зарегистрированным в мире препаратом с активным действующим веществом фавипиравир для лечения COVID-19. Препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса, продемонстрировал высокую эффективность в ходе клинических испытаний. РФПИ и ГК «ХимРар» уже поставили «Авифавир» в 50 регионов Российской Федерации, в Беларусь и Казахстан, а также договорились о поставках препарата в Аргентину, Боливию, Гондурас, Парагвай, Сальвадор, Уругвай, Эквадор и ЮАР.

gmpnews