Акционеры «36,6» одобрили увеличение капитала на 24%

Акционеры ПАО «Аптечная сеть 36,6» на собрании 28 августа утвердили размещение 1,6 млрд дополнительных акций, что позволит увеличить уставный капитал на 24% — до 8,3 млрд акций. С учетом рыночной стоимости одной акции компания таким образом может привлечь через допэмиссию до 21,8 мрлрд рублей. Акционеры ПАО «Аптечная сеть 36,6» на собрании 28 августа утвердили размещение 1,6 млрд дополнительных акций, что позволит увеличить уставный капитал на 24% — до 8,3 млрд акций. С учетом рыночной стоимости одной акции компания таким образом может привлечь через допэмиссию до 21,8 мрлрд рублей.

На закрытии торгов 1 сентября стоимость акций «Аптечной 36,6» на Московской бирже составляла 13,4 рубля за бумагу. Цену размещения еще предстоит утвердить совету директоров.

Привлеченные средства будут направлены на развитие группы компаний, сообщил гендиректор «36,6» Владимир Нестеренко.

Параллельно «36,6» опубликовала итоги первого полугодия 2020 года по МСФО. Выручка группы составила 26,49 млрд рублей, что на 27% выше, чем годом ранее. Чистый убыток сократился на 36,8%, до 2,4 млрд рублей.

В 2019 году «36,6» существенно сократила сумму займов связанным сторонам, следует из ее годового отчета. За счет проведенной в прошлом году допэмиссии и размещения биржевых облигаций в 2019-2020 годах были погашены долги перед акционерами Long-Term Investments, «Долгосрочные инвестиции» и частично перед «МКБ-Капитал».

В результате у «36,6» остался долг только перед одной связанной стороной – Altus Capital. Его сумма на 30 июня составляла 9,4 млрд рублей. В августе 2020 года этот долг был переуступлен, но кому и на каких условиях, в компании не раскрывают.

В 2019 году «36,6» уже разместила 4,4 млрд акций и привлекла 22,1 млрд рублей. Тогда цена размещения составила 5,05 рублей за бумагу по открытой подписке (летом 2019 года акции «36,6» подорожали). В результате самым крупным акционером сети стал Altus Capital, которому на 30 июня 2020 года принадлежало 29,98% ПАО.