Ученый предложил главе FDA признаться в политических мотивах или уйти в отставку

Американские ученые считают, что пока рано говорить о возможности применения плазмы выздоровевших пациентов при COVID-19. Один из экспертов обвинил главу FDA в следовании политическим мотивам при разрешении такой терапии.

Группа экспертов из Национальных институтов здоровья США (NIH) пришла к выводу, что пока нет убедительных доказательств эффективности и безопасности переливания плазмы выздоровевших после COVID-19, а именно рандомизированных клинических испытаний. Об этом пишет medvestnik.ru со ссылкой на сообщение ведомства.

Однако не так давно FDA разрешило экстренное применение плазмы у госпитализированных пациентов. Как заметили в NIH, исследование, на которое опирался регулятор при выдаче разрешения, не имело контрольной группы.

Директор Института трансляционных исследований Скриппса в Калифорнии профессор Эрик Тополь выступил с критикой в отношении этого разрешения. Он обратился к главе FDA Стивену Хану с открытым письмом, призывая либо признаться в неправильной интерпретации данных, которая привела к разрешению на экстренное применение плазмы при COVID-19, либо уйти в отставку.

«Мы не можем доверить здоровье 330 миллионов американцев человеку, который служит прихотям Президента Трампа, беспрецедентному продвижению непроверенных способов лечения, лжи и политической мотивации», — пишет Тополь. Ученый высказал критику и относительно намерения Хана одобрить вакцину от коронавируса до завершения третьей фазы клинических исследований.

Глава одного из институтов NIH Энтони Фаучи отрицает, что комментарий с их стороны является ответом на действия FDA. По его словам, в NIH не были намерены критиковать решение регулятора и относятся нейтрально к применению плазмы выздоровевших при COVID-19.

Анастасия Теслина

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