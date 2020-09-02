Дополнительное обучение фармацевтов может увеличить продажи в аптеках до 75%

Сейчас рынок перенасыщен различными курсами и вебинарами для аптечных работников. Инвестиции в обучение могут стать отдельным драйвером бизнеса, но необходимо учитывать и риски. О том, какими они могут быть, «ФВ» рассказали эксперты.

Несмотря на множество образовательных программ для фамарцевтов, аптекам необходимо понимать, на что делать ставку в повышении квалификации. О том, как сделать обучение фармацевтов драйвером роста сети, эксперты рассказали в рамках опроса «Системы развития и обучения персонала».

Согласно опросу, в котором приняли участие более 900 представителей фармрынка, главными факторами успеха аптек участники считают месторасположение (26,8%), профессионализм персонала (25,4%), широкий ассортимент (14,1%), грамотную консультацию (12,7%), отсутствие отказов от клиентов (11,3%) и низкие цены (9,9%). Три из приведенных факторов зависят именно от работы фармацевта.

Руслан Мавлиханов

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