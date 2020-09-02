Основатель «Сантэнс» Олег Моисеенков вернулся к операционному управлению группой компаний

Президент и основатель «Сантэнс» Олег Моисеенков с 1 мая снова активно участвует в оперативном управлении сервисно-логистической группой компаний. Соответствующее решение было принято им «в связи быстро меняющимися условиями бизнес-среды, а также обновлениями бизнес-моделей, вызванных глобальной пандемией COVID-19 и последовавшими изменениями в деловой и социальной жизни».

1 сентября произошла официальная смена генерального директора УК «Сантэнс Логистик Групп». Этот пост занял Лев Мармур, он сменил Андрея Осипова, который руководил группой с мая 2018 года.

Лев Мармур работал в структурах холдинга и руководил одной из компаний с 2000 года. Управленческая команда ГК «Сантэнс» продолжит руководство в своих зонах ответственности: Юрий Петров — коммерческий директор группы, Александр Кулешов — операционный директор группы, Жанна Титова — директор по качеству, Светлана Курашева — ведущий эксперт рынка и главный советник президента группы, Петр Ткаченко — директор IT-группы, Наталья Блинова — новый финансовый директор.

«Я принял решение вернуться к активному управлению группой компаний «Сантэнс» в период, когда мы занимаем лидирующую позицию на рынке 3-PL услуг для фармы, формируем совершенно новые сервисы по доставке ЛП от производителя в аптеку, строим открытые, без конфликта интересов, IT-платформы для всего рынка для 4-PL функций управления цепочками, создаем глобальный и также открытый B2B-маркетплейс PharmaSpace», — подчеркнул Олег Моисеенков.

Сегодня фармрынок быстро трансформируется в сторону большей технологичности, прозрачности и эффективности, результаты этого процесса будут хорошо заметны через 3 года, добавил он. «Мне всегда нравилось решать длинные и стратегические задачи, — подчеркнул глава «Сантэнс». — Поэтому мы серьезно готовились к тому, что именно наша группа станет основным бенефициаром этих новых и не самых простых изменений эффективности по управлению цепочками поставок ЛП».

Как пояснил Олег Моисеенков, его опыт и накопленные компетенции «помогут завершить давно задуманную трансформацию группы компаний из лидера в фармлогистике в информационно-логистического лидера фармрынка, чтобы в ближайшие два-три года любой пациент страны мог получить необходимый ему препарат напрямую от производителя максимально быстро и дешево и через любого логиста, включая дистрибьюторов».

«За последние два года мы вложили значительные средства в формирование открытой лекарственной экосистемы, — рассказал он. — В рамках компании «Лекарственная экосистема» сформированы и переведены в промышленную эксплуатацию большие блоки будущей IT-платформы, которую мы создаем для фармрынка: Pharma Trace (CTT) — лидер SaaS поддержки фармпроизводителей в вопросах маркировки и валидного репортирования продвижения продукции по цепочке поставок в СМДЛП, Sooplata 2.0 — модернизированное решение по созданию и менеджменту маркетинговых программ лояльности и комплаентности пациентов и покупателей коммерческого сектора рынка, особенно по курсовым и пожизненным ЛП. Создается интернет-платформа прямых контактов и контрактов фармпроизводителей с фармритейлерами — PharmaSpace».

Таким образом, вокруг и рядом с ГК «Сантэнс» продолжает формироваться значительный IT-кластер, специализированно решающий все вопросы в рамках современных и эффективных методов управления цепочками поставок лекарств, заявил он. В этом формирующемся кластере «все команды молодые, очень сильные, быстрые, амбициозные, а все проекты, по отзывам игроков фарминдустрии, инновационные и очень интересные».

В ближайшее время Олег Моисеенков планирует «провести синтез всех проектов для синергии в решении актуальных для фармотрасли России вопросов и задач».

«Это будет совсем новый «Сантэнс» — молодой, интересный всем и еще более эффективный для наших партнеров», — резюмировал он.

Источник: ГК «Сантэнс»

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