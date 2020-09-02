В период пандемии в аптеках участились проверки контролирующих органов

Аптеки столкнулись с постоянными проверками контролирующих органов в период пандемии. При этом в апреле 2020 года было принято постановление, ограничивающее проведение плановых и внеплановых проверок.

Во время пандемии в аптеках участились контрольные мероприятия, что противоречит ранее принятому постановлению правительства о снижении госконтроля над организациями. Информацию об этом «ФВ» подтвердили аптеки.

«ФВ» опросил несколько аптечных сетей о том, столкнулись ли они с повышенным вниманием со стороны контролирующих органов в период пандемии. Как выяснилось, некоторые сети до сих пор находятся под постоянным контролем.

К примеру, прокуратура пришла почти в каждую точку сети аптек «36,6-Здоровье».

Что проверяют госорганы? Правомерны ли их действия? Ответы на эти вопросы читайте в материале «Иллюзия контроля».

Руслан Мавлиханов

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