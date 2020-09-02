AbbVie предстоит объясниться перед Конгрессом США из-за повышения цен на «Хумиру»

Комитет палаты представителей вызвал компанию AbbVie на слушания в связи с отказом предоставить документацию о ценообразовании на ее препараты. В начале 2019 года палата начала расследование в отношении ценовой политики 12 фармкомпаний по этому вопросу. AbbVie отвергает обвинение в отказе от сотрудничества.

Комитет по надзору за деятельностью государственных органов палаты представителей Конгресса США принял решение вызвать на слушания компанию AbbVie в связи с непредставлением документов по ее блокбастерам «Хумира» и «Имбрувика» в рамках расследования о фиксировании цен, пишет Reuters.

В начале января 2019 года комитет начал расследование по ценообразованию, корпоративной стратегии и сохранении доли рынка в отношении 12 компаний, в т.ч. AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Celgene, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Mallinckrodt, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi и Teva. Как заметила председатель комитета Кэролин Мэлоуни, AbbVie – единственная компания, отказавшаяся выполнять требования комитета о предоставлении соответствующих документов. В частности, законодателей заинтересовало необоснованное повышение цены на «Хумиру» на 19,1% с IV квартала 2016 года по аналогичный период 2018 года.

В свою очередь в AbbVie отметили, что компания сотрудничает с комитетом с момента получения первоначального запроса в январе 2019 года. В заявлении говорится, что, несмотря на разочарование по поводу решения комитета, компания продолжит добросовестно сотрудничать с ним по поводу этой важной темы.

Акции AbbVie подешевели почти на 3% — до 93,10 долл.

Илья Дугин

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