Канада заключила соглашения на поставки вакцин от COVID-19 с Novavax и Johnson & Johnson

Власти Канады заключили соглашения с Novavax и Johnson & Johnson на поставку миллионов доз их кандидатных вакцин от коронавирусной инфекции. Соглашения вступят в силу после одобрения вакцин канадским Минздравом. Финансовые условия сделок не разглашаются.

Канадское правительство достигло принципиальных соглашений с американскими компаниями Novavax и Johnson & Johnson о поставках кандидатных вакцин против COVID-19, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Novavax поставит до 76 млн доз, Johnson & Johnson – до 38 млн доз. Оба соглашения, финансовые условия которых не разглашаются, вступят в силу только после одобрения вакцин Минздравом Канады, сообщает Reuters.

Ранее власти заключили аналогичные соглашения с Pfizer и Moderna. Помимо этого, страна находится на завершающих стадиях переговоров о покупке вакцин с AstraZeneca, а также о дополнительных закупках у Pfizer. Все соглашения предусматривают возможность дополнительных поставок.

Как заявил премьер-министр, Правительство Канады в течение двух лет инвестирует 126 млн канадских долл. (96,7 млн долл. США) в строительство предприятия по производству биопрепаратов в Монреале. По прогнозам, оно сможет производить ежемесячно до 2 млн доз вакцин уже к 2021 году.

Как ранее писал «ФВ», Национальный совет по исследованиям Канады (NRC) прекратил сотрудничество с китайской компанией CanSino в области клинических исследований ее вакцины против коронавирусной инфекции, поскольку китайские власти не дали разрешение на поставку образцов вакцины в Канаду.

Илья Дугин

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