В России закрылись около тысячи одиночных аптек

В 2020 году количество одиночных аптек сократилось на тысячу, отмечают аналитики DSM Group. При этом количество точек у федеральных сетей, наоборот, возросло на аналогичную цифру.

В период с декабря 2019 года по июль 2020 года с рынка ушли 1 тысяча одиночных аптек и 270 малых локальных сетей (объединения из трех точек). Об это аналитики DSM Group рассказали на презентации «Итоги июля. Настроение на аптечном рынке».

В целом, за последние 13 месяцев количество аптек выросло на 1.5 тыс., отметили в DSM (с июля 2019 года по июль 2020 года). В период пандемии рост новых точек замедлился, а где-то наблюдались и небольшие падения.

В первую очередь сложности, связанные с коронавирусом, отразились на одиночных аптеках (-1 тыс.) и малых локальных сетях (-272 точек). Федеральные сети, наоборот, показали прирост на 1 тысячу точек.

По данным DSM, одиночные аптеки занимают лишь 16% от фармрынка — сейчас зарегистрировано 10,5 тыс. таких аптек. Остальные 84% присутствующих на рынке организаций — это аптечные сети.

Наибольшую долю рынка занимают федеральные аптечные сети — свыше 17 тыс. аптек (26%), на втором месте региональные сети — около 16 тыс. точек (25% рынка). Также выделяют малые локальные (15%), межрегиональные (11%) и локальные (7%) сети.

Руслан Мавлиханов

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