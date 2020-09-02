Поставщик лекарств оштрафован на полмиллиона рублей за дачу взятки

Поставщик лекарственных средств и медицинских изделий заплатит полмиллиона рублей за дачу взятки руководству аптеки. Таким образом директор фирмы хотела обеспечить себе гарантированную победу в предстоящих аукционах фармацевтического предприятия.

Павловская городская прокуратура Нижегородской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении компании — поставщика лекарственных препаратов и медицинских изделий. За незаконное вознаграждение от имени юридического лица организация оштрафована на 500 тыс. руб. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Директор фирмы, название которой в прокуратуре не разглашают, постаралась обеспечить победу ее организации в будущих аукционах аптечного предприятия, передав его руководителю вознаграждение в размере более 200 тыс. рублей. Это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП. На фирму наложен штраф в полмиллиона рублей, который уже оплачен.

Екатерина Погонцева

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