Фармкомпании использовали период самоизоляции для интенсивного обучения сотрудников

Большинство фармкомпаний в России использовали период самоизоляции для активного обучения сотрудников. Тематика мероприятий была обширной: от повышения личной эффективности до освоения тонкостей работы в диджитал-пространстве. Снятие ограничительных мер по COVID-19 ознаменовалось снижением образовательной активности.

70% участников опроса, проведенного компанией Ipsos и Школой фармацевтического маркетинга среди 44 маркетологов, отметили, что активно повышали свою квалификацию и приобретали новые навыки во время самоизоляции. 41% респондентов изучали тонкости мультиканального продвижения: это оказался самый популярный тип тренинга. Опрос «ФВ» показал, что не только маркетологи, но и остальные сотрудники этой весной учились, как никогда много.

«В период самоизоляции фармкомпании обучили своих сотрудников «всему, что только можно», — полагает генеральный директор коммуникационного агентства «RX CODE» Денис Вязников. — Сейчас ситуация успокоилась, а часть компаний, которые думали развивать цифровое направление, решили, что не стоит тратить на это время и инвестиции, соответственно образовательная активность в этом направлении тоже понизилась».

Екатерина Погонцева

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